Ш отландският Селтик и португалският Бенфика завършиха 0:0 съответно с Кайрат (Казахстан) и с Фенербахче (Турция) в първите мачове от плейофния кръг в Шампионската лига по футбол.

В Истанбул местният колос не успя да прекърши гостите от Лисабон, които останаха с човек по-малко в 71-вата минута след втори жълт картон Флорентино.

Кайрат пък дори можеше да бие Селтик насред Глазгоу, но гол на Александър Мартинович в 11-ата минута бе отменен заради засада. В последните 7 минути за тима от бившата съветска република се появи някогашният бразилски нападател на Левски Рикардиньо.

Норвежкият шампион Бодьо/Глимт пък разгроми австрийския Щурм Грац с 5:0. Така полуфиналистът от миналото издание на Лига Европа почти сигурно ще дебютира в основата фаза на Шампионската лига, след като не успя да преодолее квалификациите в последните три години.

Швейцарският Базел и датският ФК Копенхаген направиха 1:1, като резултатът бе оформен през първото полувреме.

Ето всички резултати в най-престижния турнир от вторник и сряда:

Базел (Швейцария) - ФК Копенхаген (Дания) 1:1

Бодьо/Глимт (Норвегия) - Щурм Грац (Австрия) 5:0

Селтик (Шотландия) - Кайрат Алмати (Казахстан) 0:0

Фенербахче (Турция) - Бенфика (Португалия) 0:0

Рейнджърс (Шотландия) – Клуб Брюж (Белгия) 1:3

Ференцварош (Унгария) – Карабах (Азербайджан) 1:3

Цървена звезда (Сърбия) – Пафос (Кипър) 1:2

Реваншите са на 26 и 27 август.