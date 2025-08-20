Може да се каже, че на ролбана на Бъндеришка поляна Благой Тодев си е буквално вкъщи.

М еждународният съюз по биатлон (IBU) определи Банско да приеме една от 15-те надпревари в новосъздадената регионална лятна верига.

Дебютният формат, чийто домакин ще е родният зимен курорт №1 този уикенд, се въвежда като част от промените, според които световното лятно първенство вече ще се провежда през година.

По тази причина сега шампионат на планетата не се предвижда, но шефовете на световния биатлон въвеждат 15 регионални надпревари. Така, със силен фокус върху дългосрочния растеж IBU продължава ангажимента си за развитие, предоставяйки както финансова, така и логистична подкрепа, за да гарантира успеха и достъпността на тези събития. Инициативата има за цел да укрепи световната общност чрез подпомагане на местните организатори и спортисти с цел издигане на спорта на следващото ниво.

Стартовете в Банско са под името Балканска купа по биатлон и са насрочени за този уикенд. В състезанията на ролбана на Бъндеришка поляна ще участват състезатели от 6 страни на полуострова: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Молдова.

За днес са предвидени тренировки и тържественото откриване от 18.30 часа в центъра на града. Утре е ден за официални тренировки, в петък са насрочени спринтовете, а в събота - индивидуалните дисциплини. Веднага след това, в неделя на същото място ще се състои държавното лятно първенство. Състезанията са за мъже и жени, младежи и девойки, както и юноши и девойки старша възраст.

През всичките дни в надпреварите на Бъндеришка поляна ще стартират най-добрите родни биатлонисти, водени от голямата българска звезда в световния биатлон Милена Тодорова. Най-много обаче овации в Банско ще получи местното момче и европейски шампион за младежи Благой Тодев.