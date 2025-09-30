Т ази сряда 1 октомври читателите на спортното издание ще получат специално приложение посветено на започващите мачове от Лига на конференциите.

С обем от 24 страници в него ще намерят:

пълно представяне на 36 отбора участници – футболисти, звезди, треньори.

много статистика, рекорди, дерби мачовете и изненадите на турнира

6 кръга плюс плейофен кръг и три мача до фанала в Лайпциг, стадион „Ред Бул Арена“ на 27 май следващата година

Подарък – програма с двойките отбори, дните и часове на мачовете

Удобен формат, графика, богат снимков материал приложението ще бъде отпечатано в средата на вестника.

Цената на 32 страничния брой ще бъде 1.99 лв./ 1.02 евро.

