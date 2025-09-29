С тарши треньорът на Добруджа - Атанас Атанасов, даде коментара си след минималната загуба с 0:1 като гост на Берое. Тимът му приключи двубоя с едва девет футболисти, след като през второто полувреме Венцислав Керчев и Диого Мадалено бяха изгонени с червени картони. По този начин новакът в елита остава в дъното на класирането, като един от четирите отбора с най-малко точки – 7.

Добруджа направи много глупости в Стара Загора

„Точно това е причината – ние и първото стояхме доста добре. От една елементарна, детска грешка, ни отбелязаха. С червен картон, за капак стана и вторият червен картон. Ние до тази грешка от пренапрежение ни костваше негативния резултат“, започна Атанасов пред DIEMA SPORT.

„Повече скорост и пространствата, които оставя Берое. Тони Иванов – да можем с него. То проработи, той не можа да реализира сам срещу вратаря. Нямаше нищо пред нашата врата, с изключение на тяхната лява зона. От нищото получихме гол – една изритана топка“.

„Точно това беше – да затворим Пинеда, Салидо също излиза в лявата зона. До голяма степен се справиха. Да дадем възможност на бързите хора – Тони Иванов и Леони, Милчо да задържа топката. Но рано се случи това нещо, разби се всичко“.

„На отбора тежи това, че до голяма степен се справя добре, но от такива елементарни грешки не печелим точки. Каква адаптация? Леони, Томаш Силва – те влизат и играят все едно са от 5 години в отбора“.

„Проблем голям, че трима централни защитници ги няма, което ще е сложно. Излиза се само с победи, нищо друго. В крайна сметка имаме 22 полеви играчи. Всеки трябва да помогне в трудния момент“, завърши Орела.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX