Г олям шок изживя Ерика Стол по време на турнира „Райдър Къп“.

Съпругата на голямата звезда Рори Макилрой беше замеряна с бира в родния си Ню Йорк. За щастие кенчето срещна периферията на шапката й, което не позволи сериозно нараняване.

New footage emerges of Rory McIlroy's wife Erica being hit by drink at Ryder Cup https://t.co/cMrDeMEH9t — The Sun - Golf (@TheSunGolf) September 29, 2025

Според очевидци Ерика се разплакала и трудно преодоляла преживяното – още повече че идва от нейни сънародници. Иначе отборът на Европа победи тима на САЩ. Самият Рори обаче обърна специално внимание на враждебното отношение на публиката, от която се чуха дори ругатни и псувни. Той не пропусна да отбележи, че местните повече са плюли по него и съотборниците му, вместо да подкрепят своите. Той също така похвали любимата си за начина, по който се справи с враждебната обстановка.

„Подобни прояви уж са забранени, но се случиха. Ерика е много, много силна жена. Запази самообладание и достойнство, както винаги.“