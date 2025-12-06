Д иана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст за жени на европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша. Тя стана първата българка под 30 секунди в дисциплината, като с 29.97 секунди, но не успя да влезе във финала, като завърши 11-а в полуфиналите.

Петкова подобри собственото си върхово постижение от 30.04 секунди от предишното европейско първенство в Отопени преди две години.

Това бе второ участие на Петкова на полуфинал на европейското първенство в Люблин след десетото място на 100 метра съчетано.