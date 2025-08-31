И талианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club спечели първия етап от 72-рото издание на Обиколката на България.

В конкуренцията на още 116 колоездачи от 11 държави той измина разстоянието от 122.5 км от Приморско до Бургас за 2:30:06 минути.

Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арваниту (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия).

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на Катадло.

В генералното класиране начело е победителят от пролога вчера Огнен Илич (Сърбия) от тима на Борац Чачак с 2:34:27 часа, който води с 3 секунди пред германеца Феликс Грос и пред Никифорос Арваниту.

Утре (понеделник, 1 септември) Обиколката на България продължава със 134.2 км от Карнобат до Казанлък.