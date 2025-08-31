И талианските кайтсърфисти Джорджа Спечале (25) и Рикардо Пианози (20) вдигнаха красива сватба с близо 200 гости.

Младата двойка короняса мечтата си за любов в катедралата „Фермо“, в близост до Анкона, откъдето е младоженката. На Апенините наричат двамата шампиони на вятъра, тъй като вече имат множество световни и европейски титли, а Пианози бе близо до олимпийски медал, но завърши 4-ти в Париж. Любовта между двамата разцъфтява във водата, по време на лагер на остров Сардиния.

Въпреки това те споделят страстта си към планината. Именно на масива Брента в Доломитите Рикардо коленичи пред своето момиче и направи предложението, след като преди това бе поискал ръката й от нейния баща.