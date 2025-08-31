Ф ейсбук групата, създадена от близки и приятели на Никола Бургазлиев в негова защита, бе замразена от администраторите в деня, в който се разбра, че в кръвта и урината на младежа, прегазил петима с АТВ, има следи от марихуана, видя „Телеграф“.

Резултатите от химико-токсикологичната експертиза обяви публично окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев във вторник в столицата. Той обяви, че резултатът от експертизата дава основание обвинението на младежа да бъде преквалифицирано в по-тежко, тоест в причиняване на ПТП при евентуален умисъл. Още същия ден Фейсбук групата, която бранеше Бургазлиев и навлече гнева на куп потребители на социалните мрежи, бе поставена на пауза. Стана ясно още, че предната вечер младежът бил на купон за рожден ден.

Кърваво

Кървавият инцидент стана на 14 август в курорта Слънчев бряг и разтресе цялата държава. Тогава 18-годишният бургазлия, яхнал АТВ под наем и със своя приятелка, се качи на тротоар и блъсна 5 души. Най-тежко пострадаха 35-годишната Христина от Пловдив и малкият й син Мартин, на 4 г. Другите се отърваха по чудо с различни наранявания. Няколко дни след инцидента Христина изпадна в мозъчна смърт.

Малкото й момченце пък бе транспортирано с медицински хеликоптер от болницата в Бургас до „Пирогов“. Детето продължава да е в кома и близките чакат и се молят за чудо.

Забавяне

Първоначално младежът с АТВ-то бе обвинен в нанасяне на средна телесна повреда. Първоначалните полеви тестове показаха, че Никола не се е качил на машината пиян или дрогиран. Така несебърският районен съд реши да го пусне под домашен арест. Последваха протести на близките в няколко града с искане за справедлив процес и обективно разследване. Появиха се съмнения в действията на разследващите, обвинения в замитане на следи, тъй като се оказа, че младежът е син на полицейски служители от Несебър. Бургаската полиция образува вътрешна проверка по този повод. Близките на пострадалите настояха разследването да се изземе и възложи на Националната следствена служба. Така и стана. Междувременно държавното обвинение протестира наложената от районните магистрати мярка за неотклонение на Никола и така Окръжният съд на Бургас го върна обратно в ареста.

Шок

Излезе кръвната проба, показваща основната съставка на марихуана в кръвта на Бургазлиев. Защитата му обяви, че младежът бил шокиран и заедно с адвоката си ще настоява за повторна експертиза, тъй като отрича да е пушил трева.

Разследващите са назначили и съдебномедицински експертизи на пострадалите. Чака се и видеотехническа експертиза. По данни на „Телеграф“ от мястото са иззети записи от 5 камери за видеонаблюдение от различни обекти, които дават изключително ясна картина на събитията от всички възможни страни. Самото АТВ е иззето от следователите. Очаква се да бъде изготвена автотехническа експертиза, която всъщност е разковничето на цялото дело. Именно тя ще покаже дали возилото е било технически изправно, тъй като защитната теза на младежа и неговите адвокати е, че педалът на газта залепнал и спирачката била отказала. Експертите ще внесат яснота и по въпроса с каква скорост се е движела машината, преди да премаже Христина и Марти. Тогава вече и обвинението срещу Бургазлиев ще бъде изцяло прецизирано. Дотогава той остава зад решетките.

МВР шефът назначи повторна проверка

Вътрешният министър Даниел Митов още в началото на седмицата нареди на Главна дирекция „Национална полиция“ да провери дали действията на униформените по случая са били по закон. Това стана заради многото изразени съмнения относно начина на взимане на пробите от младежа и защото разследването може да е опорочено поради факта, че Бургазлиев е син на местни полицаи. Още при първата проверка, назначена от началника на ОДМВР – Бургас, бе съобщено, че родителите на Бургазлиев ще бъдат отстранени до приключването й.

Екип на Телеграф