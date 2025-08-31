П риготвянето на традиционната българска лютеница в благоевградското село Логодаж подразни северните македонци от съседния град Делчево, които се славят с приготвянето на айвар по сръбска рецепта.

Ароматът на печените чушки, основна съставка на вкусно приготвената домашна лютеница, се разнесе оттатък граничния пункт „Станке Лисичково“.

Причината е фестивалът на една от любимите бабини зимнини, който се организира за четвърта поредна година. Неповторимите логодажки баби, пазещи и предаващи традициите на младите поколения, отново ще покажат къде се крие тайната в приготвянето на най-вкусната българска разядка.

И докато кулинарите се трудят, богата фолклорна програма от местните самодейци ще забавлява всички. Посетителите ще имат възможност да дегустират от традиционната българска разядка и да се насладят на изпълненията на певците и танцьорите.

Фестивалът на лютеницата освен че популяризира неустоимия вкус на пазената с поколения рецепта за приготвянето й, дава възможност на любителите на здравословното хранене да се докоснат до храна, приготвена с екологично чисти продукти, отгледани в собствени градини.

„Някои неща се правят на око и по преценка. Няма точни пропорции. Слагаме повече печени чушки в сравнение с доматите. Прибавяме моркови, слагаме сол и захар на вкус, както кромид и олио. Най-важно е да се следи сгъстяването, за да не е нито гъста, нито рядка лютеницата. Щом бъркалката оставя следа във варивото, значи то е готово. Накрая я разбъркваме с нагорещена маша, която оставя в лютеницата вкус на печено“, разкриват тайните на логодажката лютеница местните баби.

Владимир Симеонов