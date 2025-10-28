С лед проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски София Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния ни тим. След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК „Монтана“ Даниел Пеев и главният треньор на школата на „Локомотив“ (Новосибирск) Георги Петров.

Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова

Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов

Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров

Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков