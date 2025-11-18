С ветовният номер 1 в ранглистата при юношите – Иван Иванов, претърпя тежко поражение още на старта на мъжкия тенис турнир на клей в турския курорт Анталия, който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишният талант от Варна не успя да преодолее съпротивата на петия поставен в схемата – Николас Йонел от Румъния, и отстъпи с категоричното 0:2 сета (6:2, 6:2). Сблъсъкът продължи общо час и 15 минути.

Още в началото на мача Иванов изпита сериозни трудности. Румънецът бързо поведе с 3:0 след два ранни пробива. Въпреки че българинът успя да върне един от брейковете, Йонел моментално възстанови преднината си, реализирайки нов пробив за 5:2, което реши и съдбата на първия сет.

Във втората част ситуацията изглеждаше, че може да се промени, след като Иванов поведе с 2:1. Ключов се оказа следващият гейм, в който младият българин пропиля цели три възможности за пробив. След този момент Николас Йонел пое контрола изцяло, спечели последвалите геймове и оформи крайното 6:2, с което сложи точка на участието на водача при юношите в Анталия.

