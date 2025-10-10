Л идерката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължи победната си серия на турнира по тенис за жени в Ухан (Китай) до 20 мача, след като спечели с 6:3, 6:3 срещу Елена Рибакина (Казахстан) на четвъртфиналите.

В полуфинала от надпреварата в града, откъдето тръгна ковид, която е с ранг УТА 1000 и награден фонд 3.654 милиона долара, тя ще срещне Джесика Пегула (САЩ).

Сабаленка е носителка на трофеите в последните 4 издания на турнира между 2018 и 2024, като Ухан не приемаше мачове по време пандемията.

27-годишната пъшкаща еротично по корта матрона от Минск и Рибакина се срещнаха за 13-и път в кариерите си. Сабаленка вече има има преднина от 8:5 успеха.

Тя записа и първия брейк в мача за 5:3, когато завърши сервис-гейма на съперничката си с уинър на форхенд. Тя защити пробива и спечели първия сет с 6:3.

Световната №1 взе подаването на Рибакина и на старта на втората част, след което добави още два пробива до крайното 6:3 на първи мачбол.

Опоненката й за място на финала Джесика Пегула надви с 2:6, 6:0, 6:3 Катерина Синякова (Чехия) за 50-ата си победа през сезона.

Сабаленка е спечелила 8 от десетте си срещи с нея, включително на финала на Ю Ес Оупън през миналата година.