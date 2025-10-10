А встралиец в българското волейболно първенство? Може да се запознаете с първия – Хеймиш Хейзълдън. Той е на 29 години, висок е 204 сантиметра и през новия сезон ще се подвизава в атаката на нашия ЦСКА. Новината съобщи официалната страница на „армейците”
Диагоналът има сериозен опит по европейските терени. Играл е за гръцките Арис и Пигасос, румънския Динамо Букурещ и словенския Калцит. Освен това е бил част от индонезийския Кудуш, както и от канадските Калгари, Ред Диър и Нортърн Албърта, което го прави с опит на четири континента.