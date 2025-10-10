Избраната за шеф на БОК Весела Лечева изпрати състезателите с менче и здравец в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски".

Н ационалните отбори по спортна гимнастика за мъже и за жени проведоха открита тренировка преди заминаването за световното първенство в Джакарта (Индонезия), което ще се състои от 19 до 25 октомври.

На заниманието в залата на Национална спортна база "Раковски" присъства и избраната за председател на БОК Весела Лечева, а също олимпийските вицешампиони Красимир Дунев, председател на БФ Гимнастика, и Йордан Йовчев, генерален секретар на централата, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев и други.

На шампионата на планетата България ще участва с 8 състезатели. При мъжете ще играят Еди Пенев (земя, прескок), брат му Кевин Пенев (земя, кон с гривни, успоредка, висилка), Даниел Трифонов (прескок, успоредка, висилка), Димитър Димитров (земя, прескок, висилка), Давид Иванов (кон с гривни, успоредка), а при жените – европейската вицешампионка Валентина Георгиева (прескок, греда), Никол Стоименова и Виктория Венциславова (всички уреди).