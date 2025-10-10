Б отев Враца официално привлече Кристиян Пешов. За последно той беше част от Локомотив Пловдив. 28-годишният футболист вече тренира с отбора на Тодор Симов.

"Добре дошъл, Кристиян Пешов! 28-годишният полузащитник вече е част от Ботев Враца! За последно игра с екипа на Локомотив Пловдив, а в кариерата си е защитавал цветовете на Септември София, ЦСКА 1948, Славия, Созопол и ЦСКА. Кристиян Пешов вече тренира с отбора и ще бъде на разположение на старши треньора Тодор Симов.

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

