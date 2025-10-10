Ф енове посъветваха Рафаел Надал да обърне сериозно внимание на външния си вид и по-специално на косата.

В социалните мрежи се появи снимка от посещението на испанеца в неговата тенис академия, на която ясно личи, че той оплешивява сериозно. „Какво се случва“, пита почитател на тениса и му предлага не просто да направи трансплантация, а му посочва и точното място. Става въпрос за Турция, която стана известна сред звездите като място, на която се справят с проблема и гарантират качество.

Tennis fans want Rafael Nadal to make a huge change after seeing viral photo of sporting legend https://t.co/S5pDzLztLU — Daily Mail Sport (@MailSport) October 9, 2025

„Рано или късно трябва да резервираш това пътуване“, пише друг потребител на социалните мрежи и отбелязва, че е добре, това да бъде сторено преди Надал да навърши 40 на 3 юни следващата година.

Рафа вече два пъти се подложи на присаждане на коса – първо през 20216-а, а след това и през 2022-а, но явно не особено успешно.