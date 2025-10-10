Б ившият шведски национал Емил Форсберг пусна за сефте снимки с новата си любов – атлетката и модел Фани Ернестам.

На кадъра в Инстаграм 33-годишният халф на Ню Йорк Ред Булс гушка Фани (27), а двамата са в компанията на нападателя Петер Телин и партньорката му. Явно Емил го е ударил на почивка, защото съвсем скоро за него сезонът в американската лига ще приключи, след като отборът му не се класира за плейофите за първи път от 15 г.

Именно след трансфера на Форсберг от РБ Лайпциг зад океана той се отчужди от жена си Шанга Хюсеин. Двамата бяха заедно от училище, а през 2016-а сключиха брак. Разводът дойде, когато бременната му съпруга хвана Емил, че й кръшка с Ернестам, която е ставала национална шампионка на троен скок в Швеция.

Огорчената Шанга, която е била футболистка и дари играча с дъщери Флорънс и Сиена (на 6 и 2 г.), написа тогава в социалните мрежи: „Честито, Фани, и успех с новото ти гадже! Надявам се след 19 години той да не постъпи така и с теб, но кой знае“. Сега Хюсеин отглежда сама момичетата в Южна Швеция.