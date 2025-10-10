Р апърката Сауити беше обявена за използвачка от дама, представяща себе си като организатор на събития.

Според въпросната изпълнителката се хванала с футболиста Джейдън Санчо, за да го дои за пари. Двамата са заедно от началото на лятото, а заради нея англичанинът отказа трансфер в Рома.

Майбах Мей твърди, че 32-годишната Сауити й дължи немалко пари за участия, наем на зали и други. Представящата се като бивш мениджър на певицата публикува обвиненията си в поредица от постове в Инстаграм. В един от тях се обръща към американската изпълнителка: „Просто искам това, което ми се полага“. Друг пък е насочен към футболиста, който този сезон играе в Астън Вила като преотстъпен от Манчестър Юнайтед. Той гласи: „Санчо, след като приключиш с плащанията и си направиш татуировка на тази к***а, която едва познаваш, дай си ми моите пари“.

Saweetie: Owing Ex-Friend Money & Dating Jadon Sancho?.

Майбах твърди още, че рапърката мрази кариерата си и се осланя на Санчо, за да поддържа имиджа си и високия стандарт на живот. Обвиненията не спират дотук. Напротив – стават все по-жестоки и стигат до употреба на наркотици. „Кокаинът, вещерството и алкохолът са адска смесица“, пише Майбайх.

Според нея именно тя организирала посещението на Сауити на мач на Челси миналия сезон. Именно от трибуните рапърката се влюбила във футболиста, който е със 7 години по-млад и по това време играеше за „сините“, и си поставила за задача да го омае. Направи именно това, но все още не си е платила билета.

Двамата влюбени бяха забелязани за първи път заедно през юни по време на луксозната си почивка на островите Търкс и Кайкос. По-късно пък футболистът засвидетелства любовта си, като татуира рожденото име на своето момиче – Киава, зад ухото си.