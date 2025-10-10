О лимпийската шампионка в спускането София Годжа се занемарила като жена в желанието си да бъде винаги на върха в ските. 32-годишната италианка говори преди 15-ия си сезон в Белия цирк, когато предстоят и зимните игри в Милано и Кортина.

Миналия февруари София падна на тренировка за гигантски слалом и получи фрактури на десния крак, заради която претърпя седмата си сложна операция. „Травмите ме направиха много по-спокойна и по-зряла, постигнах го след работата с терапевта ми – уверява Годжа в сериала на Евроспорт „Връщам се у дома“. - Преди бях съсредоточена върху всеки детайл в ските, но бях забравила за момичето, което бях още преди да стана спортистка. Като по-млада ме смятаха за арогантна, но това беше решителност. После разбраха онзи огън, който ме тласкаше да дам всичко от себе си. Спечелих три пъти повече, отколкото очаквах, но имах и трудна кариера, белязана от толкова много контузии, които оформят характера ти“.

Израснала в семейство на учителка по литература и инженер, тя споделя: „Майка ми настояваше на културата. Без нея няма да стигнеш доникъде, казваше тя, така че е по-добре да учиш, а не да караш ски. Може би дори контрастът, фактът, че исках да ѝ докажа, че греши, защото това, което ме правеше щастлива, бяха ските, ме насърчи да давам дори повече, отколкото можех. Платих висока цена за безразсъдството си и рисковете, които поемах“.

Докато се лекува миналата година, тя взима 9 изпита в университета и за да завърши политически науки в Рим през пролетта, й остава да напише дипломна работа.