Мъри Стоилов по време на тренировката на Гьозтепе преди интервюто си за турския спортен тв канал за утрешната световна квалификация.

Б ившият национален селекционер на България и настоящ треньор на турския хит Гьозтепе Станимир Стоилов говори преди световната квалификация с комшийската селекция. Мачът е утре (събота, 11 октомври) на стадион "Васил Левски" от 21:45 часа.

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. Направиха страхотни неща през последните години. България не е толкова силна, колкото беше преди. Нашите фенове са много емоционални след лош мач. Подкрепата им е важна, за да се справим добре. Трябва да се борим здраво, за да успеем", каза Стоилов пред TRT Spor.

Той не забравя и двата гола, които вкарва на Турция през 1992-ра в контролна среща, загубена от нашите с 2:3:

"Спомням си този мач много добре. Състоя се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Бях горд да се изправя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив".