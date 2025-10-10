Б ившият национален селекционер на България и настоящ треньор на турския хит Гьозтепе Станимир Стоилов говори преди световната квалификация с комшийската селекция. Мачът е утре (събота, 11 октомври) на стадион "Васил Левски" от 21:45 часа.

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор.  Направиха страхотни неща през последните години. България не е толкова силна, колкото беше преди. Нашите фенове са много емоционални след лош мач. Подкрепата им е важна, за да се справим добре. Трябва да се борим здраво, за да успеем", каза Стоилов пред TRT Spor. 

Той не забравя и двата гола, които вкарва на Турция през 1992-ра в контролна среща, загубена от нашите с 2:3:

"Спомням си този мач много добре. Състоя се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Бях горд да се изправя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив". 

 

спорт футбол национален отбор Турция световни квалификации Станимир Стоилов