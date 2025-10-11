С тефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата, победиха на полуфиналите Мику Сугияма и Нацуми Такасаки (Япония) с 2:1 (19, -17, 18) за 74 минути на корта. Това е трети успех за българките в надпреварата.

В спора за титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция). Българките имат 10 победи в 10 мача срещу туркините, а за последно ги победиха на 4 октомври на полуфиналите на турнира от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Абу Даби и завоюваха пета титлата за 2025 г.