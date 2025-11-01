С имеон Николов и Локомотив Новосибирск продължават без грешка в руската волейболна Суперлига. Тимът, воден от Пламен Константинов, победи с 3:0 (22, 22, 23).

Локомотив Новосибирск е на първо място в класирането с пълен актив от 12 точки и геймова разлика 12:1. Със същия актив е и Зенит Казан, който обаче има геймово съотношение 12:2.

Николов игра цял мач, като завърши с една точка. Той получи най-висока оценка за играта си – 6.6.

Умар Курбанонов беше най-резултатен за победителите с 16 точки, Иля Казаченков добави 14 точки. За Газпром-Югра най-резултатен пък бе юношата на Локомотив Александър Костадинов с 13 точки.