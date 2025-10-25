Соколов и Казийски бяха с основен принос за успеха на Халкбанк

Х алкбанк с българските волейболни звезди Матей Казийски и Цветан Соколов постигна първата си победа за сезона в Турция. Тимът, воден от Радостин Стойчев, се наложи с 3:2 (18, -27, 20, -26, 8) срещу Он Хотелс Аления Беледийе в мач от първия кръг на местната лига. Мачът продължи 2 часа и 46 минути.

Соколов отбеляза 21 точки за успеха, а Казийски, който подписа с Халкбанк в началото на седмицата, завърши с 20. Най-резултатен за тима с 22 точки бе Йоанди Леал.

За домакините пък игра бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов, който завърши с 2 точки. Иранецът Бардия Саадат бе най-резултатен в двубоя с 29 точки