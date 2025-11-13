Ф едерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на организацията.

Редица официални гости присъстваха на церемонията - Георги Георгиев, министър на правосъдието, Красимир Инински, президент на БФ Бокс, Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика, Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ, Енчо Керязов, заместник-кмет на Община Ямбол, Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика” и др. Георги Александров, съветник по спорта на Президента Румен Радев връчи почетен плакет на президента на ФАФА Слав Петков от името на държавния глава по повод юбилей.

Министър Георги Георгиев също награди с плакет федерацията за подкрепата към хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

"Уважаеми гости, днес не просто празнуваме 10 години ФАФА, днес празнуваме 10 години постоянство, 10 години отдаденост и ако трябва да съм честен, 10 години тичане срещу вятъра. Когато започнахме мнозина ни гледаха и се усмихваха, а усмивката им четяхме - да това е прекрасно, но дали е възможно. Е, не само е възможно, то е и вдъхновяващо. През тези години изминахме и преминахме през много перипетии - липса на финансиране, липса на спортни зали, липса на треньори, липса на сън, особено преди някое състезание. Но никога не ни липсваше вярата и смисълът", каза в словото си Слав Петков.

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев и вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова получиха плакети за приноса и помощта, които оказват на ФАФА.

Слав Петков обобщи: „Когато се върна назад във времето, наистина тези 10 години са много, изминахме много тежък път, но знам, че всичко си е струвало. И това, че днес сме тук и всички младежи ги виждаме облечени в костюми, а не в анцузи, за нас вече е постижение. Най-големият успех за мен лично е, че успях да направя едно общество от спортисти, което създава приятелства - не само в България, но и по света. Знам, че им го дължим на младежите с интелектуални затруднения. Вярвам, че в бъдеще ние ще продължим по същия начин и ще съберем още повече спортисти“.

„Най-голямата ми мечта е след 10 години пак да се видим тук и младежите да не са само 24 за награждаване, а да са 58. Най-важното нещо, което постигнахме е, че успяхме да пречупим вижданията на хората спрямо хората с увреждания и мисля, че се заявихме изцяло, че ние можем и сме тук. Със сигурност ще се показваме и ще се доказваме и в бъдеще“, добави той.

През 2026 година България ще бъде домакин на световно за спортисти със синдром на Даун. „Дългоочакваният момент наближава, още преди две години спечелихме това домакинство. Вярвам, че ще се представим на ниво, че ще покажем истинския бит на българина и знам, че ще съберем най-добрите атлети от целия свят и ще дойдат тук на нашата земя да премерят сили и естествено да покажат кои са хората със синдром на Даун“, каза Петков.

„Искам да им кажа на хората, които възприемат тези със синдром на Даун като различни от нас, да дойдат от 13 до 19 юни догодина да погледнат наистина какво могат хората със синдром на Даун, колко любов дават не само на пистата, не само на терена, но и в живота. Могат да се научат на много неща от тях, така че да заповядат и да го видят на живо. Най-големият подарък, който бих искал да получа, е днес да видя усмивките на всички тези спортисти и те да се почувстват горди от това, което са постигнали до този момент“, завърши той.

Награди бяха връчени в следните категории:

-най-бързо развиващ се клуб - СК Адаптирани спортове Кюстендил с председател Кирил Николов

-ски - Радена Ангелова

-джудо - Божидара Ангелова и Александър Александров

-боче - Габриела Тагарева и Ивана Кирилова

-плуване - Георги Костадинов, Александър Сърнов, Емил Кондев

-художествена гимнастика - Василена Богданова, Диляна Попова и Томислава Стоянова

-спортна гимнастика - Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов

-приятел на спорта - Гергана Маркова и Магдалена Иванова

-тенис - Пламен Павлов и Иван Божинов

-лека атлетика - Александър Асенов, Боян Вандов, Светослав Богданов, Виктор Караджов, Марио Антонов, Цветелин Бочев