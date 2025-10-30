У жасна новина за волейболния свят. На 26 години почина ирански национал Сабер Каземи. Преди две седмици играчът на катарския Ал Раян изгуби съзнание на терена след тренировка, а лекарите установиха спиране на сърдечния ритъм и го поставиха в изкуствена кома.

Трагичната вест беше потвърдена от Иранската волейболна федерация, която съобщи, че въпреки усилията на лекарите в Катар и по-късно в Техеран, състоянието на Каземи се е влошило. На 29 октомври от болницата официално обявиха смъртта му.

От федерацията изразиха съболезнования към близките му и подчертаха, че страната е загубила не само един от основните си състезатели, но и човек, който олицетворява смирение, надежда и решителност.

Сабер Каземи беше сред водещите фигури в иранския волейбол. Той спечели златен медал на Азиатското първенство през 2021 г. в Япония и стана двукратен шампион на Азиатските игри – през 2018 и 2022 година. През юни 2025 г. Каземи игра и срещу България в Лигата на нациите, когато Иран победи с 3:0 в Гданск (Полша).