С ветовният вицешампион с България Венислав Антов направи блестящ дебют в шампионата на Франция. 21-годишният волейболист заби 26 точки за своя Туркоа при драматичната победа с 3:2 (22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11) в гостуването на Ница от първия кръг на местното първенство. Логично Антов, който е юноша на Левски, бе избран за Най-полезен играч (MVP) на мача.
Доскорошният му съотборник при "сините" Владимир Гърков също се представи страхотно в първия си мач във Франция. Той завърши с 21 точки при победата на неговия Сен Назар с 3:2 над Поатие с 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 25:13).
