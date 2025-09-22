Бонфим загуби пръстен, но спечели злато. Със съпругата си Джулия и две от децата

К айо Бонфим никога няма да забрави Световното първенство по лека атлетика в Токио.

В осмото си участие на шампионатите на планетата бразилецът спечели първа титла на 20 км спортно ходене и записа най-големия успех в кариерата си. Оказа се, че в битката за златото 34-годишният Бонфим е имал допълнителна мотивация.

Оказа се, че преди историческия финал на 20 км Бонфим попаднал в непредвидена и крайно неприятна ситуация. На състезанието на 35 км спортно ходене, което бе по-рано през седмицата, той загубил венчалната си халка. Въпреки притеснението атлетът успя да завърши втори и да вземе сребро. Но пък се зарекъл, за да омилостиви съпругата си Джулия, като се пребори за златото в следващото състезание в японската столица.

„Помислих си, че жена ми ще ми прости само ако спечеля злато. Това е за нея. Мисля, че ще ми прости. Ще намеря и халката“, сподели след триумфа на 20 км.

Феновете на Кайо също не останаха безучастни и решиха да обединят усилия, за да намерят пръстена. Не липсваха и закачливи коментари.

„Хората търсеха Кайо, за да му дадат медала, а той си търсеше пръстена“, „Този пръстен го мотивираше. Той ходеше все по-бързо и по-бързо, за да го намери скоро, страхувайки се от Джулиана“, „Да го загуби отново, за да получи още един златен медал“, гласяха част от посланията на последователите на спортиста.

Кайо поканва Джулия, която е диетолог, на важен мач на Вашко да Гама срещу Флуминензе. По време на срещата той предлага брак направо на стадиона и тя казва „да“. Това се случва през 2011 г., а пет години по-късно двамата вдигат сватба. Семейството е щастливо и има три деца. Миналата година всички бяха на игрите в Париж, за да подкрепят спортиста, който ги зарадва със сребро на коронната си дисциплина от 20 км спортно ходене.