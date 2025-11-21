Б ившият капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски (30) отправи романтично послание към съпругата си Анастасия по случай 28-ия й рожден ден.

Защитникът на Ботев (Вр) и моделката се ожениха в края на 2023-та, а през миналата година станаха родители на Алиса.

„Честит рожден ден, любов моя! Днес не празнувам просто рождения ти ден — празнувам и всичко, което си за мен през тези 10 години. Празнувам любовта, която заедно създадохме, и най-големия ни дар – Льоли. Благодаря ти, че си светлината в дните ми, опората в трудните моменти и жената, която всеки ден ми напомня какво значи истинско щастие. С теб животът е по-смислен, по-цветен и по-красив. За начина, по който ни сплотяваш като семейство! Обичам те за смеха ти, за нежността, за силата ти, за начина, по който ме гледаш, когато мислиш, че не забелязвам. Пожелавам ти да мечтаеш смело и да знаеш, че до теб стои човек, който вярва в теб с цялото си сърце. Винаги твой и винаги до вас!“, сподели Чорбаджийски в Инстаграм.