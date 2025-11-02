Н ападателят на Коринтианс Мемфис Депай попадна във вихъра на скандала в Бразилия, след като местна дама разкри, че носи неговото дете, а той нехае.

Чернокосата Лари Симоеш се оплакала пред приятели за патилата си, те пък казали на други и така новината стигна до медиите. Едрогърдата хубавица твърди, че няма никакво съмнение кой е бащата на бъдещото бебе. Казала го и на него и това бил краят. Оттогава той я игнорирал и не искал нищо да чуе.

Според клюкарските издания бразилката и националът на Нидерландия се запознали на партито за рождения му ден през февруари. В последните два месеца той подобри два рекорда с екипа на „лалетата“ - за най-много голове - 54, и най-много асистенции – 35.

Към моментна Депай запазва пълно мълчание. Лари обаче не се спира. Уж случайно изтече снимка, на която мъж спи на диван, а изправена до него е именно тя. Макар лежащият да не се вижда добре, почти няма съмнение, че това е именно нападателят. Твърди се дори, че стаята е част от неговата къща.

Брюнетката е третата мацка, с която Мемфис се забърква, откакто през септември миналата година се премести в бразилския Коринтианс. Преди това той имаше афера с танцьорката Алане Диас и с масажистката Аналисе Матос.

В четвъртък самият Депай публикува загадъчно съобщение в Х, което гласи: „В света, в който живеем, хората изопачават думите ми така, че да изградят своя си имидж, защото искат да разрушат Божието дело. Но също така знам какъв пример давам на младите, както го правят и други талантливи хора“.

Нидерландецът не уточни кого има предвид, но мнозина предположиха, че изявлението му е насочено към рапъра Оруам, син на известен мафиот, който излежава присъда. Въпросният говори срещу насилието в Рио де Жанейро, където тази седмица полицията предприе мащабна акция в няколко фавели. Загинаха общо 132 души – униформени и цивилни, арестуваните са 81. Оруам обяви, че Мемфис му писал в знак на подкрепа и дори показа чата си с футболиста.