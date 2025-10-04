Н ападателят на Барселона Маркъс Рашфорд се отдаде на кратка почивка след загубата от ПСЖ в Шампионската лига. Преотстъпеният от Манчестър Юнайтед играч се отдаде на любимото си хоби – риболова.

Английският национал и негови приятели наеха лодка и влязоха да си потърсят късмета в морето. Групата на 27-годишния футболист се похвали с добра слука, след като хванаха около 5-килограмова риба меч, а също и няколко по-малки екземпляра. Последователите на Рашфорд изразиха радостта си да видят, че техният любимец се наслаждава на живота в Испания след последните неуспешни години в Англия. От началото на сезона крилото е с основна заслуга за добрите изяви на Барса, като има два гола и 5 асистенции в 9 мача за отбора. Ако продължава така, каталунците със сигурност ще му предложат постоянен договор, след като не е желан от мениджъра Рубен Аморим в родния си Манчестър Юнайтед.