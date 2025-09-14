Д жорджина Родригес показа изящния си годежен пръстен от Кристиано Роналдо на Лорън Санчес.
ВИП дамите се видяха за пръв път след щастливите събития в живота си. Те бяха гости на четвъртото издание на благотворителен женски търг в Ню Йорк и си побъбриха сладко-сладко. Бившата журналистка Лорън Санчес през юни сключи брак с милиардера Джеф Безос, а според вещи бижутери брачният пръстен струва около 6 милиона долара.
Водеща на търга, с който се събират средства за жени в неравностойно положение, беше Салма Хайек. Присъстваха още Деми Мур, Дакота Джонсън, Линда Еванджелиста и др.