Diema Sport

18:00 Арда - Черно море, efbet Лига

20:30 Ботев (Вр) – ЦСКА, efbet Лига

23:00 Обзор на кръга в efbet Лига

Diema Sport 2

21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

22:00 Милуол – Уотфорд, Чемпиъншип

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

20:00 Формула 1: Обзор

MAX Sport 1

12:00 Тенис, ATP 250: Чънду

MAX Sport 2

10:30 Волейбол, световно първенство: България – Португалия, осминафинал

15:00 Волейбол, световно първенство: САЩ – Словения, осминафинал

21:30 Бургос – Гранада, Ла Лига 2

05:00 НХЛ: Анахайм Дъкс - Юта

MAX Sport 3

12:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу

21:45 Наполи – Пиза, Серия А

RING

16:30 Световно първенство по канадска борба, полуфинали и финали, дясна ръка

22:15 Спортинг Лисабон – Морейренсе, Примейра лига

EUROSPORT

11:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 г., часовник

14:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 г., часовник

тв спорт програма