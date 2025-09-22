П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира скандала, който се заформи в столичния квартал "Овча купел" след нулевото равенство с Берое. Част от феновете на белите му поискаха сметка за лошите резултати на отбора. Те дори го сравниха с Хитлер и поиската оставката му.

"Нямам проблем с това да викат "оставка", но да ме изкарват Хитлер на Славия - омърсен съм! Това повече няма да продължава. Още на следващото домакинство на отбора ще взема крути мерки. Даваме си 30 години парите за Славия. Това ли заслужаваме? Една групичка фенове започват да обиждат. Много е грозно. Каквото се иска от ръководствато на Славия, сме го направили", заяви Стефанов.

