България отбелязва 117 години Независимост! Чествания се провеждат в цялата страна. По традиция кулминацията на празника ще бъде във Велико Търново, където през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васална на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник ще започнат от църквата "Свети 40 мъченици". След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националният трибагреник. Кулминацията на тържествата ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

България празнува, но и помни. Защото също на този ден преди 104 години ни напуска патриархът на българската литература Иван Вазов.

Велико Търново ще бъде център на тържествата, посветени на 117 години от обявяването на независимостта на България. В честването на празника ще участва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщиха организаторите от пресцентъра на Община Велико Търново, писа БТА.

От парламентарния пресцентър информираха, че Киселова ще присъства на празничната Света литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, която ще бъде отслужена от Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове“. Тя ще наблюдава военния ритуал по издигане на националното знаме в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Наталия Киселова ще произнесе слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България и ще поднесе цветя пред Пирамидата на Независимостта.

Предвижда се председателят на парламента да се включи в празничното шествие и полагане на венци и цветя на паметника „Майка България“. Наталия Киселова ще наблюдава спектакъла на участниците в XVIII Международен фестивал на военните оркестри. Председателят на Народното събрание ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”.

Тържественият ден ще започне с празничната Света литургия, отслужена от Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове” в църквата „Свети 40 мъченици“, където княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър “Константин Кисимов“.

След литургията се предвижда водосвет и поръсване на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски”, както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Военният ритуал за издигане националното знаме на Република България ще се състои в крепостта „Царевец“, след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път.

От историческата крепост към центъра на града ще потегли празнично шествие, в което ще се включат и музикантите, участващи във Фестивала на военните духови оркестри. Оркестрите от България, Гърция и Турция ще изнесат шоу спектакъл пред сградата на пощата.

На открита сцена ще се изявят детските творчески формации от общината. След фолклорния концерт на Капанския ансамбъл ще започне голямото търновско хоро.

В 19:00 часа на площад „Цар Асен“ ще се състои изпълнение на строеви хватки с оръжие от Представителната част на Националния военен университет „Васил Левски”. В 19:30 часа на площада в подножието на Царевец ще започне тържествената заря проверка. Националната служба за охрана обяви въведените мерки за сигурност. Празничният ден ще завърши с аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина” и тържествени илюминации.

В София честването на празника ще започне в 11:00 ч. пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". В програмата ще участват Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт - Дом на културата "Искър" с диригент Васил Делиев. Тържеството ще продължи с фолклорен концерт с участието на танцов ансамбъл "Средец" и танцов ансамбъл "Здравец" към Общински културен институт - Дом на културата "Средец". Музикантите от Софийския духов оркестър ще изпълнят хора̀та на Дико Илиев.

Във Враца, Мездра и Козлодуй ще отбележат 117 години от обявяването на независимостта на България с празнична програма, поднасяне на венци и цветя, молебен и други прояви, показа справка на БТА на Фейсбук страниците на администрациите.

В областния град приветствие ще поднесе областният управител Николай Николов, а в тържествения ритуал ще участват представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, съобщават от областната управа. 117-годишнината от обявяването на независимостта на България ще се отбележи и с молебен от Врачанския митрополит Григорий. В тематичната програма са предвидени стихове за България. Ученици от Професионална езикова гимназия „Йоан Екзарх” и Начално училище „Иванчо Младенов” ще пресъздадат историческите събития от 1908 година. Участие в тържественото отбелязване ще вземат и детски хор „Вълшебство” при Начално училище „Св. Софроний Врачански” с художествен ръководител Христина Хаджийска. Пред паметника на Христо Ботев в центъра на Враца ще бъдат поднесени венци и цветя.

Честването на празника в Мездра ще започне с ритуал за издигане на знамената на Република България, на Европейския съюз и на Община Мездра, съобщават от администрацията. Приветствие към гражданите ще отправи кметът на общината Иван Аспарухов. Тематична програма ще изнесат вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова, група за художествено слово с ръководител Лилия Христова към Център за подкрепа за личностно развитие и фолклорен танцов ансамбъл „Мездра-джуниър“ към Народно читалище „Просвета – 1925 с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов. Тържеството ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите от община Мездра във войните за национално освобождение и обединение. По повод Европейския ден без автомобили в Мездра ще се проведе и традиционно състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от първи до седми клас. Петдесет предметни награди са подготвили от Община Мездра за участниците, сред които велосипед, тротинетка, скейтборд.

В Козлодуй пред паметника на загиналите в Балканските войни, на централния площад, ще се поднесат венци и цветя, информира и местната администрация във Фейсбук профила си.

Денят на независимостта на България е официален празник, обявен с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 г. Празникът се отбелязва по стар стил. Годишнина е от обявяването (1908) в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново (дн. Велико Търново) от княз Фердинанд I с манифест на независимостта на Княжество България, като по този начин е отхвърлена нейната васална зависимост от Османската империя, наложена й от Берлинския конгрес (13 юни-13 юли 1878). България е обявена за царство, а княз Фердинанд I приема титлата "цар на българите".