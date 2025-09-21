С лед българина Янко Янков, тази година се падна на певицата Мелинда Христова да представя България в сръбското и най-голямо музикално шоу на Балканите - Zvezde Granda. Изпълнението на българката беше част от първия епизод на деветнадесетия пореден сезон на музикалното предаване, предаде NOVA.

Българин е на финал на сръбския музикален формат „Zvezde Granda”! (ВИДЕО)

Мелинда Христова изпълни песните „Cveta“ на Шабан Шаулич и „Devet života“ на Александра Прийович, а след изпълнението си получи шест гласа "Да" от седемчленно жури. Изпълнението на Мелинда беше оценено положително от сръбските звезди: Цеца, Ана Бекута, Снежана Джуришич, Джордже Давид, Дара Бубамара и Кеба, а отрицателният глас дойде от Милиграм.

Подкрепа в музикалното шоу Мелинда получи от своя баща Хари Христов – един от прочутите фолк певци през 90-те години.

"Често съм в България, обичам музиката и изпълнителите им и знам със сигурност, че бащата на Мелинда, според мен, е българският Шабан", каза Кеба, който е член на журито в музикалния формат, а продуцентът на предаването покани на сцената Хари Христов и двамата с дъщеря си изпълниха част от песента на Шабан Шаулич "Vidjas li mi staru ljubav".

След това изпълнение дойде и последният седми глас за Мелинда, с който българската певица продължи към следващия кръг на музикалното състезание.