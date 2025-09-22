В ранните часове на 22 септември земетресение с магнитуд 5.0 по Рихтер беше регистрирано в Егейско море. Епицентърът е на около 24 км североизточно от курортното селище Сарти, на полуостров Ситония в Халкидики, и на 111 км източно-югоизточно от Солун. Трусът е станал в 04:20 ч. българско време на дълбочина около 5 километра.

В часовете след основния трус са отчетени и по-слаби земетресения с магнитуд между 3.0 и 4.2 по Рихтер, които също са усетени в района.

Земетресението е било усетено в Солун, Кавала и Ксанти, както и на остров Тасос. Сигнали за усетени вибрации има и от Югоизточна България.

Жители на Пазарджик сигнализираха в социалната мрежа, че са усетили разклащане по високите етажи, писа glasnews.bg.