Р ъководството на Ботев Враца организира шествие преди домакинството на ЦСКА от 9-ия кръг на Първа лига в понеделник, навръх Деня на независимостта.

Феновете се събират в 18:00 часа на площада пред паметника на своя патрон. Час по-късно запалянковците потеглят през града. Мачът е от 20:30 часа.

Кметът Калин Каменов заформи нарочно видео и заяви: „Да превърнем стадиона в „зелена” крепост и да покажем, че когато Враца е заедно, няма невъзможни битки!“

„Утре вечер Враца ще бъде в зелено! Още от 18:00 ч. на площада пред паметника на Христо Ботев започва фен програмата с шатра с артикули, куиз за Ботев Враца, игри и DJ, който ще вдигне настроението!

В 19:00 ч. – началото на грандиозното шествие към стадион „Христо Ботев“.

Поради засиления интерес към срещата:

Всички каси на стадиона ще работят, а билети ще се продават и на площада преди шествието.

Билети:

сектор „А” – 15 лв.

сектори „Б”, „В” и „Г” (гости) – 10 лв.

Деца до 18 години – вход свободен.

На всеки вход ще има урни за томбола – пуснете билета си с име и след мача може да спечелите награди.

Нека изпълним стадиона и заедно да бъдем 12-ият играч! Ботевска воля, ботевски дух!", написаха от Ботев Враца в своя профил в социалните мрежи.