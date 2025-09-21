У ченичка от Велико Търново намери портфейл с пари. Вместо да го задържи за себе си обаче, тя го върна на собственика, който се оказа също ученик. Историята се случила точно преди старта на новата учебна година.

Седмокласничката Никол Станкова излязла да се разходи на улицата и попаднала на портфейл, в който имало пари и лични документи. От документите ставало ясно, че той е собственост на ученик от местното Спортно училище. Без дори и за миг да се поблазни от мисълта да задържи парите за себе си, а останалото да изхвърли обратно на улицата, Никол веднага се обадила на майка си Мария. Разказала й какво се е случило и попитала как може да намери собственика на портфейла, за да му го върне.

Майката

„Обади ми се и беше много развълнувана. Каза, че трябва да намерим човека, който е изгубил портфейла, тъй като намиращите се в него пари и документи може да му потрябват и той да има нужда от тях. Освен парите, които не били особено голяма сума, вътре имало още лична карта и карта за пътуване, както и други документи. Тъй като трябваше да ходи на частни уроци, Никол остави портфейла на мене. Аз успях да се свържа със заместник-директора на Спортното училище, в което се оказа, че учи това момче. Той взе изгубената вещ с обещанието да му я предаде“, разказва майката Мария Станкова. Тя споделила историята със своята приятелка Нели Николова, която е директор на Професионалната гимназия по електроника във Велико Търново. А директорката от своя страна веднага я публикувала в социалните мрежи. „Ето как деца помагат на деца, без дори да се познават, защото доброто е заразно! Гордея се с теб, Николче“, пише под публикацията си директорката Нели Николова.

Майката на седмокласничката също не крие задоволството и гордостта си от постъпката на своята дъщеря.„Щастлива съм, много съм щастлива и много горда, че съм възпитала така своето Николче. За доброто трябва да се говори и пише и то трябва да се подчертава, а не да се крие и да се премълчава. Защото по този начин то може да се разпространява сред все повече хора. И все повече хора да започнат и да свикнат да правят добро за другите, без да търсят отплата за това“, убедена е Мария Станкова. Тя споделя, че дъщеря й е много добра, но тази нейна доброта понякога й създава и доста неприятности. Нейни съученици се възползвали от прекалената й доброта и наивност и правели неща, които я карали тя да страда.

Състрадание

„Моето момиче е много състрадателна и съжалява хората. Готова е да даде последния си залък на нуждаещ се човек. Опитвам се да й обясня, че не е хубаво да е чак толкова и прекалено добра, но тя все още като че ли не го разбира съвсем“, споделя майката. Седмокласничката много обича животните. Вкъщи имат куче, но тя се отнася с любов и към уличните кучета и котки. Наскоро дори с майка си имали спор за улично коте, което Никол искала на всяка цена да прибере вкъщи. Наложило се майка й дълго да я разубеждава и да й обяснява, че заради домашното куче не могат да вземат котето. „Много ми е добричка и не знам дали да се радвам, че е такава, защото с тази доброта в този труден живот може би ще има много пъти поводи да бъде огорчавана и разочарована от другите хора. Но може би като порасне, самата тя ще добие реална представа за нещата от живота и ще намери златната среда в него“, смята майката Мария Станкова.

Танци

Никол учи в паралелка „Хореография“ в най-голямото и елитно търновско училище СУ „Ем. Станев“. Догодина ще трябва да решава къде ще кандидатства. Засега нито Никол, нито майка й все още са решили. „Не искам да й налагам волята си. Нека сама тя да реши. Има още цяла година време“, казва майката Мария. В училище Никол харесва повече хуманитарните предмети и особено литературата. Но освен това обича и да танцува и да рисува. Преди време участвала в един мащабен проект - рисуване на Васил Левски върху фасадата на жилищен блок в търновския кв. „Бузлуджа“. Танците също са в кръвта на малката госпожица. От 6-годишна възраст се занимава с народни танци, а от около 4-5 години танцува в Детско-юношеския танцов ансамбъл „Търновче“. С него тя участва в различни благотворителни събития и концерти, фестивали и други музикални прояви.

Никол обаче не свързва живота и бъдещата си професия с народните танци. Нейната майка от 9 години има студио за красота и Никол иска като порасне да работи в него и да помага на майка си. А един ден и самата тя да има свое собствено ателие за красота, в което да прави красиви жителките на болярския град.

Иван Първанов