П ърва победа след раздялата си с превърналия се в емблема Ивелин Попов и общо втора за кампанията записа Ботев Пловдив, след като спечели с 3:1 гостуването си на Септември в София в 9-ия кръг на Първа лига.

Така „канарчетата” най-после се отлепиха от последното място в класирането.

В герой за Ботев на стадиона в „Надежда” се превърна ирландския юноша на английския Арсенал Армстронг Окофлекс, който заши 2 дебютни гола (9, 90+5). Още един от многото чужденци на тима от „Колежа” реализира другото попадение – бразилецът Маскоте бе точен в 77-ата минута. В 50-ата пък капитанът на „жълто-черните” Тодор Неделев, заради когото реално Попето си тръгна, пък пропусна дузпа, след като Георги Върбанов (34) бе изравнил за Септември.

В 72-рата минута домакините останаха с 10 души заради директен червен картон на испанския германец Себастиан Уейд.