Фабиан Нюрнбергер не се бе разписвал от 23 ноември 2024-та, когато вкара пак при победа.

Р одният национал Фабиан Нюрнбергер отбеляза гол за Дармщат при убедителната победа с 3:0 като гост на Фортуна Дюселдорф в мач от 6-ия кръг на Втора Бундеслига.

Натурализираният дойчландец, чиято баба е българка, започна като титуляр и в 67-ата минута реализира второто попадение за тима си, само две минути след като Хироки Акияма бе открил резултата. В 74-ата минута Исак Лидберг оформи крайното 3:0.

Това бе първо попадение за 26-годишния ляв бек за Дармщат от 23 ноември 2024-та. Тогава той бе точен пак при успех – 2:1 над Хановер.

След днешната 4-та победа от началото на кампанията тимът на Нюрнбергер оглави класирането на Втора Бундеслига с 13 точки. Толкова имат също Елверсберг и Хановер.