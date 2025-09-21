Ф естовете с вкусна българска храна отбелязаха зашеметяващ фурор в празничните дни, показва проверка на „Телеграф“. Докато една част от българите потеглиха към гръцкото море за Деня на Независимостта, друга част остана в страната да се весели. Народът яде, пи, игра хора и пазарува. До последно специализираните фейсбук и вайбър групи за кулинарни преживявания прегряха от питания къде ще има фестивали. Само за дните между 18 и 22 септември Обществото на кулинарните фестивали на България отчете, че на територията на цялата страна са организирани 47 фестивала.

Брой

Истината е, че са много повече, защото много от организаторите не бяха включили събитията си в групите, показа проверка на „Телеграф“. Така фестовете с български гозби наброяват над 100, като се включат и дните до края на септември и началото на октомври, въпреки че все още не са излезли всички програми.

Така България преживява истински бум в търсене и организиране на гастрономически преживявания и е много преди Кипър например, страна, която с основание се гордее, че годишно организира около 130 кулинарни фестивала. Докато нашите са толкова само в разстояние на две седмици.

Утвърдени

Само вчера, на 20 септември, хиляди българи се втурнаха към утвърдените с традициите си празници на Троянската слива в Троян и Орешака. По същото време в Угърчин се провеждаше екзотичния празник на трюфела, който започна преди девет години и заради който специално дойдоха италианци с кучета търсачи от Умбрия. По същото време Черни Вит пък събра почитатели на стари и необичайни български сирена, включително уникалното зелено сирене, което зрее в пещера. Във Велико Търново след пищната „Нощ на Самоводската чаршия“ започна голям есенен фестивал на изкуствата и занаятите, придружен задължително с изкусителни вина, храни и деликатеси от трюфели и меса, който ще се точи до 23 септември.

Цветан Димитров със сирената от Черни Вит.

В края на седмицата фиестата ще продължи с фестивал на биологичните храни, който съвпада с празника на биологичното земеделие. Тази година двата празника са разделени, за да получи всеки своето подобаващо внимание, коментираха граждани на Третата българска столица.

В началото на октомври пък се очаква истински хит да бъде първият фестивал на лютеницата в Първомай, а пак по това време Луковит ще посреща гости, за да отбележи празника на традиционните сирена и млека, като ще бъдат изложени и продуктите, които имат защита от Брюксел, съобщиха организаторите. На всички тези празници има съпътстващи щандове с месни деликатеси, луканки, суджуци, филета, всички с претенции за суровини от български произход.

Почитател

Българинът се оказа огромен почитател на чесъна, защото тази година се провеждат няколко празника на чесъна, като най-известният е „Чесън Фест“ в село Долни Раковец, Радомирско. Първото издание вече премина на 6 и 7 септември. Другият беше на 13 септември в село Садина, община Попово. Вчера, 20 септември, Долни Раковец отново преживя бум от посетители, защото повтори Фестивала на чесъна.

На стадиона ги очакваха над 100 производители на български деликатеси от месо, сирена, погачи, току-що откъснати от градините зеленчуци. На цени, сходни с тези в магазините. И, разбира се, купища български чесън, отгледан в полетата на селото. За празника бяха дошли и занаятчии, сред които ковачи, които показваха майсторството си как се кове нажежено желязо. Ароматите на печени козуначени комини и катми се смесваха със сочна скара на цени отпреди инфлацията - по 2 лв. кюфтето, и необичаен, но възбуждащ сетивата печен чесън, главичката от 4 лв. Един от акцентите на гурме изкушенията беше демонстрацията на Бети и Ники от „Дивата ферма“, които на сцената точеха катми и ги печеха в телешка лой с обещание за несметни количества омега 3 киселини за всеки, който ги опита.

Бети и Ники от Дивата ферма са специални гости на феста на чесъна.

Над всичката тази човешка глъч се носеха звуците на космическите български народни песни. А когато млади танцьори понесоха стометров български трикольор, веселата тълпа замря в почитание.

Наше

Янина Бориславова, един от организаторите на фестивала в Долни Раковец, коментира пред „Телеграф“, че причината за огромния наплив е, че на такова място хората могат да си купят и храна, отгледана със сигурност в България, каквато трудно може да се намери в големите магазини. Тя допълни, че всяка година се увеличават площите с чесън в полетата на селото, а нейните родители помагат на желаещите млади хора да го отглеждат.

Янина Бориславова с китки чесън посреща гости.

Само тази година има още 22 младежи, които засаждат белия лук. Един от производителите на сочни и здрави домати и пипер пък се оказа ютюбър освен градинар. Въпреки че цените на чесъна вървяха между 15 и 20 лв. в зависимост от дължината на плитката, хората купуваха непрекъснато, а производителите споделиха, че го продават само от фермите си и въобще не им се налага да излизат на пазара.

Ден на отворените бутилки със сливова

В Троян наред с другите тържества производителите на ракии проведоха Ден на отворените бутилки. От центъра на града до фабриката имаше шатъли за желаещите да дегустират. Срещу билетче от 5 лв. гостите можеха да разгледат предприятието и да опитат от известната троянска сливова, както и висококачествена кайсиева ракия.

30 кучета търсиха трюфели

30 кучета търсиха трюфели в Угърчин по време на фестивала, който е и годишна среща на трюфелотърсачите". Според регламента в тази надпревара може да се включи всеки с до три кучета. Кучето, което намери най-голям грамаж гъби, печели състезанието. За победителите е подсигурен и паричен награден фонд: първо място – 500 лв., второ място – 200 лв., трето място – 100 лв.

Куче търсач на трюфели на феста в Угърчин,

До редакционното приключване на броя обаче не бе ясно кой е победителят.

Гостите на феста можеха да опитат ястия с черен трюфел, приготвени от победителя в Hells Kitchen Мартин Методиев и колегите му Тоби Димова и Яница, както и безчет домашни пити, баници и тестени изкушения.

Светлана Трифоновска