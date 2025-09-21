4-кратният световен шампион Макс Верстапен записа 4-ия си успех за сезона за Гран При на Азербайджан.

Ч етирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул спечели Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Нидерландецът, който потегли от първа позиция за първи път в кариерата си, водеше от началото до края на уличната писта в Баку и записа време 1:33:26.408 час.

Верстапен записа втори пореден успех след този на пистата "Монца", четвърти за сезона и втори в Баку след 2022 година.

"Този уикенд беше невероятен за нас. За нас победата тук отново е фантастична. В състезанието колата работеше добре. Беше доста лесно, защото принципно не е лесно тук, а днес е много ветровито. Радвам се, че нямаше твърде много коли за безопасност. Със сигурност последните два състезателни уикенда бяха невероятни за нас", каза Ферстапен, който записа 67-а победа в кариерата си.

Втори в състезанието в подножието на Кавказ завърши Джордж Ръсел (Великобритания) с Мерцедес на 14.609 секунди, а трети е Карлос Сайнс-младши (Испания), подпечатал първия подиум за Уилямс от 2021-ва с 19.199.

В Топ 6 са още Кими Антонели (Италия) с Мерцедес, Лиъм Лоусън (Австралия) с Рейсинг Булс и Юки Цунода (Япония) с Ред Бул.

Лидерът в шампионата на Формула 1 Оскар Пиастри отпадна от състезанието, след като катастрофира още в първата обиколка. Асът на Макларън тръгна на старта и веднага спря, а всички останали го подминаха, докато той се опитваше да потегли. Но след като се върна на пистата, Пиастри не успя да вземе завой №5 и се удари в бариерите.

Австралиецът, който водеше пред съотборника си Ландо Норис с 31 точки преди уикенда, отлепи едва девети на стартовата решетка, след като също катастрофира в края на квалификацията за място в събота.

В генералното класиране седем кръга преди края на сезона Пиастри остава лидер с 324 точки, Норис, който днес финишира седми, е втори с 299, а Верстапен има 255 точки.

Макларън се надяваше да си осигури 10-а титла при конструкторите във Формула 1 и втора поред, но ще трябва да изчака до следващото състезание от календара - Гран При на Сингапур на 5 октомври.