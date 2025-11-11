К ариера в ММА започва звездата от OnlyFans Шийна Батори.

След няколко години в друга бойна верига атрактивната мацка реши да мине на по-високо ниво. Улесни я фактът, че шеф и на двете организации е един и същи човек – американският бизнесмен Дейна Уайт. Освен това тя се представя много успешно и е харесвана от феновете.

Шийна, чието рождено име е Франциска Сабо е от Унгария, а любовта й към бойните спортове е още от дете. Когато е на 5, тя започва да тренира джудо. Има и златен медал от европейско първенство за младежи до 23 г.

„Преместих се в САЩ преди пет години и имах мечта. Исках да бъда професионален боец. Стигнах до веригата PowerSlap. Не се отказах и от тренировките по джудо. Мога да уча още и да надграждам уменията си. Ако не усещам болка от битките, рискувам да изпадна в депресия“, призна Шийна.