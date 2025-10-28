Н ападателят на ЦСКА Йоанис Питас ще става баща.

Кипърският национал се похвали с щастливата новина по време на победата с 5:1 над Берое. 29-годишният стрелец направи характерния жест след отбелязване на гол, като сложи топката под фланелката си, имитирайки бременен корем.

Любопитното е, че той направи това след второто попадение, което реализира на стадион „Васил Левски“. През миналия ноември Питас се сгоди за очарователната си половинка Амброзия Психа. Красавицата също разкри за предстоящото събитие чрез снимка в социалните мрежи. На фотоса тя се е гушнала с любимия си, между тях е пудела им Чико, а в едната си ръка държи бебешки пантофки.

„Нашата малка тайна“, написа под кадъра Амброзия.

Самият Питас пък е на седмото небе от щастие, като радостната вест се отразява и на играта му. Той се разписа в 4 от последните 5 мача на ЦСКА, като е голмайстор на отбора с 6 гола.