Н ай-добрата българска спринтьорка в историята – Ивет Лалова, заведе семейството си на световното първенство по лека атлетика в Токио.

41-годишната софиянка е в столицата на Япония заедно със сина си Тиаго, който следващия месец ще навърши годинка и половина. Ивет се наслаждава на състезанията на Олимпийския стадион заедно с майка си Лилия Желева и сестра си Ани.

Естествено те не пропускат да разгледат и забележителностите на града, като се качиха на местната телевизионна и радиотелекомуникационна кула в парка „Шиба“, която се извисява на внушителните 333 м.

„Мислех, че ще си подобря личния рекорд по пищене, но Айфеловата кула продължава да го държи“, сподели Ани под снимки от токийската кула.

Съпругът на Ивет – Симоне Колио, също е в Япония, като масажист на националния отбор.