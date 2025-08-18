Б ившият световен шампион в тежка категория Дейвид Хей най-вероятно ще се включи в специалното издание на британско риалити за знаменитости.

44-годишният спортист води битка с данъчните, след като е затънал в 600 хиляди паунда дългове. Именно добрият хонорар е причината да обмисля сериозно предложението на телевизията.

Хей вече участва в I'm A Celebrity през 2012-а, когато завърши трети. Победителка тогава стана актрисата Чарли Брукс, а втора завърши певицата Ашли Робъртс, която сега също е получила покана за участие.

Хей нашумя през последните години заради любовния си живот. Той се изяви като голям любител на тройките. Любимата жена до него е Сиан Озбърн, а към тях често се присъединява някоя друга дама. Първата, за която феновете разбраха, беше ирландската певица Уна Хийли. Тя първо твърдеше колко добре се чувства като част от тройката, а после съжали за поведението си.