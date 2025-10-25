Б разилската ММА звезда Макензи Дърн предизвика фурор на кантара преди двубоя със сънародничката си Вирна Жандироба.
Битката бе от дългоочакваната галавечер UFC 321 в Абу Даби (ОАЕ). Красавицата с над 1,6 милиона последователи в Инстаграм направи шоу за публиката и остана само по боди и бикини. Въпреки впечатляващата си физика Макензи е считана за една от най-сексапилните жени в октагона.
Дърн, която нарича Калифорния свой дом, има 6-годишна дъщеря Моа от бившия си съпруг Уесли Сантос. Тя вече победи Жандироба преди 5 г. и ако го направи отново, ще заслужи световна титла в UFC.