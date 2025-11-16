М омичето на ринга в ММА Бритни Палмър спря дъха на последователите си с последната публикация в социалната мрежа.

38-годишната калифорнийка се пусна облечена единствено в прозрачно черно бельо, което остави малко на въображението. Феновете й веднага я заляха с одобрителни коментари, като повечето от тях бяха поразени от естествената й красота.

Бритни беше петкратна носителка на наградата за най-красива сред мацките, които се появяват в октагона с табелки за рундовете, преди да прекрати кариерата си през 2023 г. След това тя стана художничка, а нейни картини са купувани от звезди като Конър Макгрегър и Лейди Гага. Има и страница в еротичния сайт OnlyFans.