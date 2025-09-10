Д атският тенисист Холгер Руне опитва отчаяно да си намери гадже сред колежките си на корта.

Пикантното разкритие направи бившата приятелка на Яник Синер Анна Калинская. 26-годишната рускиня стори това по време на участието си в подкаста First&Red на Анна Чакветадзе. По време на предаването Чакветадзе, която е бивша тенисистка, попита Калинская дали е получавала покани за срещи от други играчи.

„Преди по-често, но сега съм по-възрастна и някои знаят, че нямат шанс. Един конкретно ми писа 10 пъти и чак тогава се предаде. Това е Руне. Той е толкова отчаян, че пише на всички. Изключително е самовлюбен и се мисли за важен. Има и други, списъкът не свършва с него“, заяви Калинская.

Това е вторият случай в рамките на няколко месеца, в който Руне е замесен в любовен скандал. През юли друга руска тенисистка – Вероника Кудерметова, разкри, че датчанинът се пробвал и с нея.

„Каза на Руне, че съм твърде стара за него и ако погледне профила ми в Инстаграм, ще види, че съм омъжена. Той отговори, че съжалява, и от този момент дори не ме поздравява, когато се засичаме по турнирите“, разказа Кудерметова в интервю пред Елена Веснина.

Кудерметова е омъжена за Сергий Демехин, бивш професионален тенисист, а сега треньор.

Самият Руне побърза да опровергае казаното от Калинская.

„Ха-ха-ха. Може би имаме културни различия, които карат Анна да тълкува коментарите в сторита в Инстаграм като покана за среща. Ако поискам да излезем, ще те поканя. Не се тревожи“, написа датчанинът, който в момента е 11-и в ранглистата.

Иначе Анна Калинская има любовен опит с колеги. През 2019-2020 г. имаше бурен романс с Ник Кирьос. Когато скъса с австралиеца, го нарече „енергиен вампир“ и „лош човек“. Миналата година рускинята започна връзка с доскорошния №1 в света Яник Синер. Двамата обаче не се задържаха дълго заедно. Сега отново има мъж до себе, но той не е спортист.

„Той обича спорта. Не мисля, че бих могла да бъда с мъж, който изобщо не се интересува от моята професия. Неговата работа е свързана с финанси“, сподели Анна в предаването на Чакветадзе, но не пожела да разкрие името на новия мъж до себе си.